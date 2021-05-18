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Babalar günü ne zaman 2021?

18.05.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar günü 2021 yılında hangi güne denk geliyor? sorusu gündemin en çok aranan soruları arasında yer aldı. Ülkemizde Haziran ayında kutlanan babalar günü bu sene hangi gün kutlanacak? Babalar günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanmaktadır. Peki, Babalar günü nasıl ortaya çıktı? İşte, ayrıntılar...

Babalar günü ne zaman 2021?

Babalar günü dünyada ilk kez 19 Haziran 1910’da ABD’nin Washington kentinde kutlandı. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ise babalar gününü resmi tatil ilan etti. Haziran ayının yaklaşması ile Babalar günü ne zaman? gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Peki, 2021 yılında babalar günü hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Pek çok ülkede haziran ayının üçüncü Pazar gününe denk gelen babalar günü bu sene 20 Haziran 2021 gününde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd isimli kız çocuğu, Amerikan İç Savaşın’da gazi olan bir kişinin kızıdır. Dodd, anneler günü olduğu gibi babalar günün de olmasını düşünmektedir. Çünkü Dodd’un babası, 6 çocuğunu tek başına büyütmüştür. Dodd ise babasının doğum günü olan 5 Haziran’ı babalar günü olarak kutlanması için çalışmalar yapmıştır ancak gün, o tarihe yetiştirilememiş, Haziran ayının üçüncü Pazar gününe denk gelmiştir. Babalar gününün ilk kutlanmaya başlandığı 1910 senesinden 1972 senesine kadar resmi bir bayram olarak nitelenmemiştir. Dönemin başkanı Lyondon Johnson 1966 yılında yayımladığı bir kararla her sene haziran ayının üçüncü pazarının babalar günü olarak kutlanacağını bildirmiştir. Bu karardan itibaren ABD’de babalar günü resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

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anneler günü Babalar Günü

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