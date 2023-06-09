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Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi gün?

09.06.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar günü ile ilgili aramalar tarihin yaklaşmasıyla hız kazandı. Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl yine birçok eş ve çocuk tarafından kutlanacak. Babalarına hediye almak isteyenler, bu önemli günün tarihini araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi gün? İşte anlam ve önemi...

Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi gün?

Babalar günü evrensel olarak dünya genelinde kutlanıyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün ardından sıra haziran ayında kutlanan Babalar Günü'ne geldi. Birçok kullanıcı arama ekranlarında bu özel günün tarihini ve anlamını sorguluyor. babalarına sürpriz yapıp sevindirmek isteyen kişiler "Babalar Günü ne zaman, Haziran'ın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. İşte tarihi ve anlamı...

2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yılda Haziran ayında kutlanacak. Dünya genelinde Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan Babalar günü 18 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

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BABALAR GÜNÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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