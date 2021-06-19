Babalar gününde sokağa çıkmak serbest mi? Babalar Gününde sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Yılın en özel günleri arasında yer alan babalar gününe sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından bu anlamlı günde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle babalar gününü dışarıda geçirmek isteyenler tarafından araştırılan sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

BABALAR GÜNÜNDE SOKAĞA ÇIKMAK SERBET Mİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan babalar günü bu yıl 20 Haziran tarihine denk geliyor. Bu özel günde babalarını mutlu etmek isteyenler tarafından ne hediye alınacağı araştırılırken bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağının olup, olmayacağı da merak konusu oldu. Haziran ayının ilk gününde yayınlanan genelge ile kademeli normalleşme sürecine girilmişti. Genelgede yer alan bilgiye göre pazar günleri zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 20 Haziran Pazar gününe denk gelen babalar gününde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edilecek.

BABALAR GÜNÜNÜN TARİHİ GEÇMİŞİ NEDİR, İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Bir Amerikan iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, anneler günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmesiyle başlar her şey. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüş ve babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamıştır. Ancak bu çalışmalar babasının doğum gününe yetişemeyerek, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe yetişebilmiştir.

