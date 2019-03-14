KADIN

Babalar için giyilebilir 'emzirme cihazı' geliştirildi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 14.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Japonya merkezli bir teknoloji şirketi babaların da yeni doğan bebeklerini emzirebilmesi için 'bebek emzirme cihazı' geliştirdi. Bebek bakımında annelerin üzerindeki yükü azaltmayı amaçlayan yeni cihaz babalar için giyilebilir şekilde tasarlandı.

Babalar için giyilebilir 'emzirme cihazı' geliştirildi

Japon teknoloji şirketi tanıtımını yaptığı emzirme cihazı babaların da emzirme sürecine katılmasını sağlamak için üretildi.

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Bebeğin yeme alışkanlıklarını bozmaması için kadın memesine benzetilerek dizayn edilen giyilebilir emzirme cihazları, sütün saklanması için özel bir kap ve meme ucuyla donatıldı.

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Önceden anneden alınan süt, cihaza konularak babanın bebeği beslemesi sağlanıyor.

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Cihaz ayrıca bebeğin uyku ve beslenme rutinini izleyerek ebeveynlerin verileri kontrol etmesine olanak sağlıyor.

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Şirket yetkilileri cihazın yeni doğum yapmış annelerin de uyku sorununu en aza indirmesini ve bebeklerin beslenme ile uyku düzenlerinin ebeveyn stresine neden olmasının önüne geçmesini umuyor.

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Kaynak: euronews

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