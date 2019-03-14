Babalar için giyilebilir 'emzirme cihazı' geliştirildi

Japon teknoloji şirketi tanıtımını yaptığı emzirme cihazı babaların da emzirme sürecine katılmasını sağlamak için üretildi.

Bebeğin yeme alışkanlıklarını bozmaması için kadın memesine benzetilerek dizayn edilen giyilebilir emzirme cihazları, sütün saklanması için özel bir kap ve meme ucuyla donatıldı.

Önceden anneden alınan süt, cihaza konularak babanın bebeği beslemesi sağlanıyor.

Cihaz ayrıca bebeğin uyku ve beslenme rutinini izleyerek ebeveynlerin verileri kontrol etmesine olanak sağlıyor.

Şirket yetkilileri cihazın yeni doğum yapmış annelerin de uyku sorununu en aza indirmesini ve bebeklerin beslenme ile uyku düzenlerinin ebeveyn stresine neden olmasının önüne geçmesini umuyor.

Kaynak: euronews

Yenidoğanlar için oyuncak seçimi nasıl olmalı?