'Babam beni cezalandırıyor!' Doktor olmak için dava açtı

Tıp fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Sude Ç, iş insanı babası Tuncay Ç.'ye dava açtı. Genç kız, boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için 'eğitim masrafını' karşılamadığını öne sürdüğü iş insanı babası Tuncay Ç.'ye açtığı dava ardından, "Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım, babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Doktor olup ülkeme faydalı bir genç olmak istiyorum. Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.

İş insanı baba ise, kızının iddialarına cevap vermedi.

İddiaya göre, ünlü bir elektronik şirketinin sahibi olan iş insanı Tuncay Ç.'ye geçen yıl Temmuz ayında eşi boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin kızları Sude'ye 5 bin lira aylık nafaka bağladı.

KIZININ OKUL ÜCRETİNİ YATIRMADI

Ancak yine iddiaya göre, iş insanı baba, özel bir üniversitede tıp eğitimi alan kızına, annesiyle görüştüğü gerekçesiyle para ödemedi. Anne-babanın boşanma davası sürerken Sude Ç., babası Tuncay Ç.'ye Büyükçekmece Adliyesi'nde nafaka davası açtı. Sude Ç., annesiyle görüştüğü için babasının kardeşlerine sağladığı eğitim imkanından kendisinin faydalanamadığını iddia etti.