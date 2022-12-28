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  4. "Babamın vasiyeti" dedi belediyeyi dolandırdı! 600 bin TL değerindeki klimaları söküp götürdü

"Babamın vasiyeti" dedi belediyeyi dolandırdı! 600 bin TL değerindeki klimaları söküp götürdü

28.12.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Klima bakım servisi sahibi olduğunu belirten bir kişi Muratpaşa Belediyesi'ne giderek "Vefat eden babamın vasiyeti var, ücretsiz bakım yapacağım" dedi. Belediyenin 8 spor tesisindeki 30 klimayı söküp götüren kişi kayıplara karıştı. Klimaların değerinin 600 bin TL olduğu belirlenirken, Muratpaşa Belediyesi de şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Babamın vasiyeti" dedi belediyeyi dolandırdı! 600 bin TL değerindeki klimaları söküp götürdü

Muratpaşa Belediyesi'nin Spor İşleri Müdürlüğüne 7 Kasım'da başvuran A.Ç, yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı. Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı.

30 KLİMAYI SÖKÜP GÖTÜRDÜ

A.Ç, 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü. Tutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, A.Ç'yi telefonla aradı. A.Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.
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BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine A.Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da personelin olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti için idari soruşturma başlattı.

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Klimaların değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık

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