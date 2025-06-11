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Babana ellerinle yapman gereken hediye ne?

Babanızın kendini özel hissetmesini istiyorsanız el emeği ile hazırlanacak bir hediye bakmalısınız! Böylece hediye her şeyden daha anlamlı olur... Babanızın karakterine ve ilgi alanlarına bakarak en uygun el yapımı hediyeyi sizin için buluyoruz! Gelin, birlikte babanıza unutulmaz bir sürpriz yapalım!

Babana ellerinle yapman gereken hediye ne?

Babana ellerinle yapman gereken hediye ne?

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Hemen başlayalım! Babanın boş zamanlarda ne yaptığını biliyor musun?

Tamir ile ilgilenir.
Haber izler.
Müzik dinler.
Yürüyüş yapar.
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Biraz derinden girelim... Babam seni ne zamanlar gururlanarak izler?

Biraz derinden girelim... Babam seni ne zamanlar gururlanarak izler?
Doğa ile ilgili bir yardımda bulunduğumda.
Bir şeyleri onarmaya çalışırken.
Duygu ve düşüncelerimi aktardığımda.
Sanatsal veya yaratıcı bir şeyler yaptığımda.
3/7

Babanın en çok vakit geçirdiği yeri söyler misin?

Müzik köşesinde.
Balkonda.
Garajda.
Çalışma masasında.
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Babanla yaptığın "asla unutmayacağım" dediğin anlar neler?

Babanla yaptığın "asla unutmayacağım" dediğin anlar neler?
Uzun uzun sohbetler ettiğimiz geceleri unutmam.
Beraber şarkı söylediğimiz zamanlar.
Birlikte yürüyüşe çıktığımız zamanlar çok kıymetli.
Yeni şeyler ürettiğimiz anlar.
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Arada seninle ilgili bir soru soralım! El yapımı şeyler seni zorlar mı?

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Babana hediyeyi verirken ne söylemeyi düşünüyorsun?

Babana hediyeyi verirken ne söylemeyi düşünüyorsun?
Senin sayende bir aradayız.
Senin söylediklerin benim için çok önemli.
Bana ilham veriyorsun.
Senin yanında oturmak bile huzurlu olmamı sağlıyor.
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Son olarak! Babanı mutlu görmek sana nasıl hissettirir?

İçim ısınır.
Güvende hissederim.
Duygulanırım.
İlham verir.
Anahtar Kelimeler:
hediye baba Philips Yaşam Kategorisi çocuk
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