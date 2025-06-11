Babanızın kendini özel hissetmesini istiyorsanız el emeği ile hazırlanacak bir hediye bakmalısınız! Böylece hediye her şeyden daha anlamlı olur... Babanızın karakterine ve ilgi alanlarına bakarak en uygun el yapımı hediyeyi sizin için buluyoruz! Gelin, birlikte babanıza unutulmaz bir sürpriz yapalım!
29.05.2025 21:28
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Babana ellerinle yapman gereken hediye ne?
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Hemen başlayalım! Babanın boş zamanlarda ne yaptığını biliyor musun?
Tamir ile ilgilenir.
Haber izler.
Müzik dinler.
Yürüyüş yapar.
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Biraz derinden girelim... Babam seni ne zamanlar gururlanarak izler?
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