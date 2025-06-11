Babana ellerinle yapman gereken hediye ne?

1/7 Hemen başlayalım! Babanın boş zamanlarda ne yaptığını biliyor musun?

Sanatsal veya yaratıcı bir şeyler yaptığımda.

Doğa ile ilgili bir yardımda bulunduğumda.

2/7 Biraz derinden girelim... Babam seni ne zamanlar gururlanarak izler?

3/7 Babanın en çok vakit geçirdiği yeri söyler misin?