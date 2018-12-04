Babası kentin önde gelenlerindendi! Avukatın korkunç ölümü!

Akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki evine giden Ayşe Tunç, balkonda dengesini kaybedip 5'inci kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde beton zemine çakılan Tunç'un öldüğü belirlendi.
Tunç'un cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı olayın ardından Mersin Barosu'nun kutlama etkinliği iptal edilirken, Tunçun mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Polis, Mersin'in tanınmış avukatlarından merhum Mithat Tunçun kızı olduğu öğrenilen Ayşe Tunçun ölümü üzerine soruşturma başlattı. (DHA)
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