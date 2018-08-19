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Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babası tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı kafeteryadan evine dönen C.T. (19), babası R.T. ile annesi N.T'nin tartıştığını gördü.

Babası R.T'yi engellemeye çalışan genç, annesini babasından korumak için odaya kilitledi.

Babasıyla çıkan arbedede bıçakla boynundan yaralanan C.T, komşuların ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen C.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Alkollü olduğu öne sürülen, polis tarafından gözaltına alınan R.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bursa Orhangazi

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