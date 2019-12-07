HABER

Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:09 | Son Güncelleme

Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde babasına bahçe işlerinde yardıma giden kişi, gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahadırlar köyü mevkisinde Elazığ Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Mehmet Nuri Koçoğlu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen gübre yüklü traktör, sağanak nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Koçoğlu hayatını kaybetti. Koçoğlu'nun cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Koçoğlu'nun hafta sonu babasına bahçe işlerinde yardım etmek için köye gittiği öğrenildi.

PARTNERSıla: Hazer’e laf etmek namussuzcaSıla: Hazer’e laf etmek namussuzca
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamalarına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamalarına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret ettiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kaza

En Çok Okunan Haberler

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye ikiye bölündü

Büyük ikramiye ikiye bölündü

Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.