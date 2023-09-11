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Babasını öldürdü, annesi canını zor kurtardı... Kan donduran sözler: 'Şimdi bıçağı alacağım, ikinizi de keseceğim'

11.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Muhammet Cem Uysal (24), sürekli tartıştıkları gerekçesiyle babası Halil Uysal'ı (65) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü, bıçaklamaya teşebbüs ettiği annesi ise evden kaçarak canını zor kurtardı. Uysal ifadesinde, "Yüksek sesle birbirlerine bağırınca babama sinirlendim. 'Şimdi bıçağı alacağım ikinizi de keseceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dedi. Mahkeme Uysal'a 20,5 yıl hapis cezası verdi. İşte detaylar...

Babasını öldürdü, annesi canını zor kurtardı... Kan donduran sözler: 'Şimdi bıçağı alacağım, ikinizi de keseceğim'

Kan donduran Olay geçen yıl şubat ayında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal"ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Halil Uysal kurtarılamadı.

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'İKİNİZİ DE KESECEĞİM'

Babasının öldüğünü emniyet müdürlüğünde öğrenen Muhammet Cem Uysal verdiği ifadesinde, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca babama sinirlendim. 'Şimdi bıçağı alacağım ikinizi de keseceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dedi. Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhammet Cem Uysal hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Üst soya karşı kasten öldürme’ ve ‘Yaralama’ suçundan dava açıldı. Duruşmalarda, emniyet müdürlüğünde verdiği ifadeleri tekrarlayan Muhammet Cem Uysal'ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde, suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirledi.

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'PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL'

Uysal, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Uysal, "Psikolojim iyi değil ağır ilaçlar kullanıyorum olay günü babamla yaşadığım her şeyi hatırlıyorum ama anneme yaptıklarımı hatırlamıyorum tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammet Cem Uysal'a, babasını öldürdüğü için 20 yıl, annesini kasten yaralamaya teşebbüsten 6 ay olmak üzere toplam 20,5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

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(DHA)

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