Babasını öldüren 15 yaşındaki kız için istenen ceza belli oldu

Kan donduran olay, geçen yıl 3 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali C. ile hemşire eşi Emel C., evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. C. ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali C., kanlar içinde kaldı. Emel C.'nin ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali C.’nin öldüğünü belirledi, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. C.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAN DONDURAN İFADELER

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dedi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya sanık C.C., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Cuma Ali C.'nin şikayetçi yakınları salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti. Mahkeme başkanı, ilk duruşmada kurulan ara karar sonrası, sanık için yeniden alınması kararlaştırılan, akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve C.C.'nin cezai ehliyetinin tam olduğunu söyledi. Duruşmada, gelen raporlara ilişkin sözleri sorulan C.C., "Diyeceğim bir şey yok" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu söyleyip, sanığın 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ara kararla C.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların esasa ilişin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine, karar için duruşmayı erteledi.

