HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Cani tutuklandı

Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Cani tutuklandı

01.06.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Cani tutuklandı

Olay, 15 Mayıs'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (33) isimli şahıs, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.'nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E.B. ateş ederek 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada olayı ayırmaya çalışan Ali B., oğlu E.B.'nin ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık veren E.B., 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuşu yaraladı. Annesi S.B.'yi rehin alan E.B., eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada olay yerinden gelen Bayraktar köyü muhtarı Cevat T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı.

Ekipler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. E.B. isimli şahıs daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisi tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4c4bd3a2-1b24-4485-80a2-93754053723e

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Başakşehir'de alarm! Ekipler sevk edildiBaşakşehir'de alarm! Ekipler sevk edildi
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Düğünler nasıl olacak? İşte 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Düğünler nasıl olacak? İşte 1 Haziran sonrası yeni kurallar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.