Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Öldüğünü sonradan öğrendim

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, geçen yıl 17 Mart günü saat 09.00 sıralarında babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Emine Kuran'ı da yaralayan Erdal Kuran, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine Kuran hastaneye kaldırılırken, elindeki bıçakla uzun süre polislere direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, hastaneye götürüldü. İsmail Kuran, tedavisinden sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İsmail Kuran, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir süre Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördü. ŞİZOFREN RAPORU VERİLDİ Erdal Kuran hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından babası İsmail Kuran'a karşı 'Üstsoydan birine karşı kasten öldürme', annesi Emine Kuran'a karşı 'üstsoydan birini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Erdal Kuran hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'şizofren' hastası olduğu yönünde rapor verildiği belirtildi.

'BEN ÇALIŞMIYORUM, ANNEM BABAM BAKIYOR' İddianamenin kabul edilmesinin ardından Erdal Kuran'ın yargılamasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, annesi ve kardeşleri ile sanık avukatı salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti sırasında sanık Erdal Kuran, Gelirin ne kadar" sorusuna, “Benim hiçbir gelirim yok, ben çalışmıyorum. Bana annem babam bakıyor" karşılığını verdi. 'BABAMI YAŞIYOR SANIYORDUM' Sanık Erdal Kuran ifadesinde, olayı hiç hatırlamadığını savunarak, “Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana'da tedavi sırasında bana telefondan gösterdikleri zaman öğrendim. O zaman kadar yaşıyor sanıyordum" diye konuştu. Mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorması üzerine Erdal Kuran, “Ben 3'üncü katta kalıyordum. Babam geldi, ona 'Bana sen bakıyorsun, beni evlendir' deyince bana 'Sen delisin' dedi. Orada film koptu, bana sopayla saldırdı. Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme başkanının "Annene neden saldırdın" sorusu üzerine Erdal Kuran, “Anneme saldırdığımı hatırlamıyorum, ne diyebilirim ki? Ben 1987'den beri ilaç kullanıyorum. Birçok kez intihar girişiminde bulundum" dedi.