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Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 08:10 | Son Güncelleme

Mersin'de kocası Habip Demir tarafından öldürülen Emine Demir'in olaydan 1,5 ay önce çocuklarıyla evi terk ettiği ancak eşine acıyıp geri döndüğü ortaya çıktı. Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, "Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil" derken, babasının en ağır cezayı almasını istedi.

Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil

Olay, geçtiğimiz yıl 18 Aralık’ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak’taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde Emine Demir ve eşi Habip Demir’in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir’i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir’in cenazesi toprağa verilirken, Adana’da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Habip Demir'in 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

'MEĞER ANNEMİ ÖLDÜRMÜŞ'

Olayın en yakın tanıklarından 6 kardeşin en büyüğü Nurullah Demir, olay günü iş yerinde öğlen molasındayken sanık babasının kendisini arayıp, 'Annenle tartıştık. Mersin'i terk edeceğim, gidip intihar edeceğim' ifadesini kullandığını belirtti. Demir, "Bir süre konuştuktan sonra telefonu kapattı. Bir şey yapabilir korkusuyla birkaç saat sonra kız kardeşimi aradım, 'eve git annemin yanında dur' dedim. Kız kardeşim eve gittiğinde annem kapıyı açmamış. Kız kardeşimde anahtar olmadığı için babamı aramış 'anahtar sende, gel kapıyı aç' diye. Fakat gelmeyince kız kardeşim korkup dayımı aramış. Dayım ve kardeşim içeri girdiğinde annemi o halde görmüşler. Dayım beni aradı, 'annen fenalaştı gel hastaneye götürelim' diye. Ben eve geldiğimde kapının önünde polis ve ambulansları gördüm. Meğer annemi öldürmüş" dedi.

'ANNEM EVİ TERK ETTİ, ACIYIP EVE GERİ DÖNDÜ'

Olaydan bir ay önce tartıştıklarını ve evi terk ettiklerini ancak annesinin acıyarak geri döndüğünü dile getiren Nurullah Demir, "1,5 ay önce aralarında kıskançlık tartışması oldu. Biz evi terk ettik. Geldi yalvardı, anneme 'geri dön' diye ağladı. Annem geri döndü. Annem eve dönmesin diye baskı uyguladım. Annem ona acıdığını söyledi. 'Yaşlı oğlum, başının çaresine bakamaz, biz ona bakmazsak perişan olur' dedi. Annem affetti, sabretti. 1,5 ay sonra da öldürüldü. İşsizdi, her gün birimizle tartışırdı, bağırırdı. Her gün bir olay yaşanırdı. Biz de bıkmıştık artık. Bir gün gelir anneme '10 yıl daha çalış emekli ol' derdi, öbür gün 'çalışmayacaksın' derdi. Borçlarımız bitene kadar çalışmak istediğini söyledi. Annemin bel fıtığı rahatsızlığı vardı, çalışırken zorlanıyordu" diye konuştu.

Sanık babasının en ağır cezayı almasını isteyen Nurullah Demir, şunları söyledi:

"Zor bir süreç oldu bizim için, kardeşlerimi zorla toparladık. Kelimelerle ifade edebilecek bir süreç değildi bizim için. Şu an alacağı en ağır ceza bile bizim için teselli değil."

Kaynak: DHA

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