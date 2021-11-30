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Babasının hastalığına şifa olunca, meslek edindi! Kilosunu 800 TL'den satıyor

30.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta tansiyon ve astım gibi kronik rahatsızlıkları olan babasına şifa olsun diye kaya ve ağaç kovuklarındaki doğal balları toplayan Ömer Demirci, balcılığı meslek edindi. Rahatsızlığı olan birçok kişinin kendisine sipariş verdiğini söyleyen Demirci, ''Kilosunu 800 TL’den satıyorum. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar şifa bulsun diye gönderiyorum'' dedi.

Babasının hastalığına şifa olunca, meslek edindi! Kilosunu 800 TL'den satıyor

Göksun ilçesi Güldağı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demirci, 60 yaşındaki babası Bayram Demirci’nin kronik rahatsızlığının tedavisi için modern tıbbın yanında alternatif tıpta da çare aradı. Tamamen doğal, insan eli değmeden ağaç ve kaya kovuklarındaki balları toplamaya başladı. Bu balları babasına yediren Demirci, babasının rahatsızlığına çare olduğunu gözlemledi.

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''KİLOSUNU 800 TL'DEN SATIYORUM''

Rahatsızlığı olan birçok kişinin kendisine sipariş verdiğini söyleyen Ömer Demirci, "Babamın tansiyon, astım gibi kronik rahatsızlığından dolayı bir arayış içine girdik. Dağ balı tüketimi babamın hastalığında olumlu sonuç verdi. Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum ve dağda arıların doğal ballarını topluyorum. Kilosunu ise 800 TL’den satıyorum. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar şifa bulsun diye gönderiyorum. Ağaç kovukları ve kaya kovuklarında bulunuyor. Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderim sağlıyorum" dedi.

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(İHA)

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Kahramanmaraş
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