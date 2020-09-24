HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu

Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da boşanma aşamasındaki eşinden icra yolu ile bir saat görmek için aldığı 2,5 aylık bebeği kaçıran baba, jandarma ekiplerinin yaptığı titiz denetim sonucu 33 farklı adreste yapılan kontrollerin ardından 5 gün sonra Antalya’da bulundu.

Afyonkarahisar’da boşanma aşamasındaki eşinden icra yolu ile bir saat görmek için aldığı 2,5 aylık bebeği kaçıran baba, jandarma ekiplerinin yaptığı titiz denetim sonucu 33 farklı adreste yapılan kontrollerin ardından 5 gün sonra Antalya’da bulundu. Jandarma babası tarafından kaçırılan bebeği bulmak için her yolu denerken sonunda bebeğe ulaşmayı başardı.
Olay, 12 Eylül’de merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi H.T., ile boşanma aşamasında olan M.T., velayeti annesinde olan oğlu E.T.’yi icra memurları aracılığıyla 1 saatliğine görmek için aldı. Ancak iddiaya göre, baba 1 saatin sonunda bebeği annesine teslim etmedi. Bunun üzerine anne H.T., oğlunun babası tarafından kaçırıldığını söyleyerek babadan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şüpheli M.T.’nin olayı gerçekleştirmek için araç kiraladığını tespit eden ekipler şahsın araç ile durakladığı 22 nokta ve bebeği götürmüş olabileceği aile bireyleri, yakın akraba ve yakın çevresi üzerinde yapılan araştırmada 33 farklı adreste kontroller yaptı. Ancak şüpheli ve 2,5 aylık E.T., bebeğe ulaşamadı.

Jandarma bebeği bulmak için her yolu denedi
Olayın peşini bırakmayan ekipler baba M.T.’nin kullanabileceği sosyal medya adresleri, araç ve plakadan yola çıkarak güvenlik kameraları ile jandarma veri tabanlarında yapılan derinlemesine incelemede bebeği, akrabalarının bulunduğu Antalya’ya kaçırmış olabileceği sonucu ulaşarak Elmalı ve Muratpaşa ilçelerinde iki adres tespit etti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibat kurularak 17 Eylül de eş zamanlı olarak iki adreste ev araması yapıldı ancak şüpheli M.T., ve E.T., bebeğe ulaşamadı.

Jandarma ısrarında haklı çıktı
Baba ve bebeğin Antalya’da oldukları konusunda ısrarlı takiplerini sürdüren jandarma ekipleri şüphelinin Manavgat ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler ısrarlarında haklı olduklarını ortaya çıkarırken baba ve kaçırdığı bebeğe ulaşmayı başardı.
Şüpheli M.T. ekipler tarafından gözaltına alınırken bebek ise annesine teslim edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktıDövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den '15 gün daha sabredin' çağrısı
İzmir Valisi'nden kritik çağrı! '15 gün daha sabredin'
Gazeteci Fatih Tezcan için istenen ceza belli oldu
Gazeteci Fatih Tezcan için istenen ceza belli oldu
Kadınlar, otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti
Otostop yapan kadınları aracına aldı hayatının şokunu yaşadı
Botoks sonrası ölüm iddiası! Yürüyerek girdi, baygın halde çıktı
Botoks sonrası ölüm iddiası!
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.