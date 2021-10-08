Babasının kopyası minik adamlar için en tarz baba-oğul kombinleri

Erkek çocuklar ebeveynlerinden en çok da babalarına benzemeyi, onları taklit etmeyi severler. Elbette ki babalar da oğullarının kendine benzemesinden çok hoşlanırlar. Bunu somut hale getirmenin en güzel yolu ise takım olarak giyinmekten geçiyor. Piyasada tarzınıza göre seçebileceğiniz pek çok kombin çeşidi yer alıyor. Neyse ki tümüne ulaşmak zahmetsiz bir iş. İnternet üzerinden tüm baba oğul kombinlerine göz atabilir; güvenli alışveriş yoluyla satın alabilirsiniz.

1. Baba Oğul Bebek Zıbınlı The Boss Baskılı Beyaz Tişört ile evde dengeler değişiyor…

Gerçek patronun kim olduğunu hatırlatan bu takımla evde dengeler değişiyor mu dersiniz? Çocuklarımızın ebeveynleri olarak kararları kendimiz aldığımızı düşünüyor olabiliriz. Ancak onlar daha dünyaya gelmeden hayatımıza çoktan yön vermiş oluyorlar. İşte, bu zıbın da kanıtı. Baba tişörtünde "boss" yani patron yazı baskısına karşılık zıbının üzerinde yazan “real boss” baskısı ile gerçek patronun kim olduğu ortaya çıkıyor. 3-24 ay arası beden seçenekleri bulunan bıyık tasarımlı kombin, bebeğinizin tenine yakışır şekilde %100 pamuk kumaştan üretilmiş. Aynı şekilde baba tişörtünde de beden aralıkları mevcut.

Yüzünüzü güldürecek bu kombine sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. En iyi arkadaşınız için...

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

ABBK Baba-Oğul En İyi Arkadaş Baskılı Kombin Takımı, oğlunuzla aranızdaki bağları güçlendirmeye imkan sağlıyor. Babalar oğulları ile tıpkı iki yakın arkadaş gibi dertleşmeyi, beraber vakit geçirmeyi çok sever. Oğlunuzla geçirdiğiniz bu özel anların simgesi olabilecek bu kombine mutlaka dolabınızda yer vermelisiniz. Bebeklikten 12 yaşa kadar geniş beden skalası bulunan bu takımdan oğlunuz için en uygun olanı seçebilirsiniz. Babalar için ise S - 3XL beden aralığında seçenekler mevcut. Beyaz renk seçeneği ile satışa sunulan

ABBK En İyi Arkadaş Baba - Oğul Kombini’ne buradan ulaşabilir, detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

3. Arnetta Baba Oğul Kombin Pijama Takımı ile sinema saatine hazır mısınız?

Uyumadan önce baba oğul uyumlu pijama takımlarınızla sinema saati yapmaya ne dersiniz? Bizce oğlunuz bu fikre bayılacak. Kış mevsimini simgeleyen “Let it Snow” yazı baskılı Arnetta Baba Oğul Kombini içinizi ısıtacak. Bu takımın üst kısmında gri renkli kumaş kullanılmış, alt kısmı ise kırmızı renk kareli kumaştan oluşuyor. Aynı zamanda kombinin modeli bisiklet yaka ve uzun kol olarak tasarlanmış. %50 pamuk, %50 polyester kumaş yapısına sahip bu kombinin beden seçenekleri arasından uygun olanı tercih ettikten sonra geriye sadece satın almak kalıyor.

Kombin hakkında daha detaylı bilgi için burayı ziyaret etmeyi unutmayın.

4. Fanatik babaları bu tarafa alalım...

Baba oğul, evde maç izlemek veya stada gitmek en çok yapılan aktivitelerden biri. Eğer fanatik Fenerbahçe taraftarıysanız bu kombinle maç izlemek sizin için heyecan verici olabilir. “Baba Deli Fenerli”, “Oğlu Yavru Kanaryalı” yazı baskılı ve Fenerbahçe amblemli bu tişört kombini kaçırmamalısınız. Hem de %100 pamuklu kumaş yapısı ile çok rahat bir kullanım sağlıyor. Dijital baskısı ise organik ecoteks sertifikalı kumaş boyası ile yapılmış. Çamaşır makinesinde 30 derece sıcaklıkta ters olarak yıkadıktan sonra giymeye başlayabilirsiniz. Hem baba hem de oğul için farklı beden ölçüleri mevcut.

Bu sayfadan kombine ulaşabilirsiniz.

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

5. Oğlunuzun doğum gününde gözler üzerinizde olsun...

Oğlunuzu kucağınıza aldığınız o en heyecanlı günün kutlaması için hazırlıklar başladı mı? Öyleyse bu özel günde oğlunuzla takım olarak giyinmeye ne dersiniz? Gözlerin üzerinizde olacağından emin olabilirsiniz. Süper çocukların süper babaları olur. İşte, Baba Oğul Aile Kombini T-shirt, “Süper Dad” ve “Süper Man” yazı baskısı ile tam da bunu anlatmaya çalışıyor. Beyaz renkli bu takım, kaliteli %100 pamuklu kumaştan üretilmiş. Bu yapısıyla sıcak yaz günlerinde giymek için oldukça ideal görünüyor.

Fotoğraflarda tatlı bir hatıra bırakmak için bu takımı satın almak isterseniz buraya tıklamayı unutmayın.

6. Baba oğul şık uyumunuzla düğünlere katılın...

Yaz sezonunda düğün davetleri bitmek bilmiyor. Böyle olunca da düğünlerde en şık kıyafetleri giymek için alışveriş yapıyoruz. Düğünlerde erkekler için en çok tercih edilen kıyafetler elbette ki takım elbise oluyor. Peki, takım elbisenize alacağınız kravatı oğlunuzla uyumlu giymek nasıl fikir? Öyleyse baba-oğul kravat kombini tam size göre olabilir. Ürün içinde 1-7 yaş aralığına uygun pantolon askısı ve papyon bulunuyor. Yetişkin kravatı ise 6 cm x 150 cm boyutlarında standart kalıba sahip. Lacivert renkli baba oğul kravat kombini dilerseniz bir başkası için hediye olarak da alabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

7. Şapka takmayı seviyorsanız...

Baba oğul şapka takmayı seviyorsanız NY İkili Baba Oğul Kombin Şapkası’na göz atmanızı öneririz. İki farklı renkten oluşan bu ürün; yetişkin için siyah, çocuk için ise beyaz renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Çocuk şapkası 9-15 yaş aralığına uygun boyutta tasarlanmış. Ancak her ikisinde de arkadan cırtlı bandı ile başınıza göre ayar yapabilirsiniz. Öyleyse siyah beyaz uyumunu yakalamak için ne duruyorsunuz? NY logolu baba-oğul şapka kombini satın alarak ikili tarzınızı yansıtmak için acele edin.

Ürün detayına buradan sadece bir tıkla ulaşabilir; uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

8. Sıcak yaz aylarına uygun baba oğul pijama takımı

Sıcak yaz aylarına uygun baba oğul uyumlu pijama takımı giymek ister misiniz? Kısa kol ve şorttan oluşan Rolypoly Pijama Takımı tam aradığınız ürün olabilir. Hem yetişkin hem de çocuk için aynı modeli bulunan ürünü satın alarak ikili kombin oluşturabilirsiniz. Tişört üzerinde bulunan Florida yazı baskısı ve palmiye ağaç desenleriyle Güney Amerika sahillerinin esintisini hissetmeniz mümkün. Aynı şekilde şort kısmında da Dream Time Florida Paradise yazı baskısı bulunuyor.

%100 pamuklu nefes alan kumaşı ile rahat bir kullanım imkanı veren bu kombine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

9. Hazırsanız uçuyoruz...

Oğlunuzla takım olarak giyebileceğiniz bu tişört takımına daha önce göz attınız mı? Uçaklara ve pilotlara hayranlık duyan çocuklarınız için oldukça eğlenceli bir tişört takımı olduğunu söyleyebiliriz. Baba oğul, pilot -copilot yazı baskılı tişörtlerinizi giydiyseniz uçuşa hazır olun. Ayrıca her iki tişörtte de uçak görseli bulunuyor. Yetişkin tişörtü XS - XXL beden ölçüleri arasında yer alırken, çocuk tişörtü 5-12 yaş aralığına hitap ediyor. Siyah ve beyaz renk tercihi arasından dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Yumuşacık pamuklu kumaşı ile bulutların üzerinde hissettiren bu kombini buradan inceleyebilirsiniz.

10. Babasının küçük yardımcıları için...



Evde tamir işleri genellikle babadan sorulur. Böyle bir durumda küçük çıraklar da iş başında oluyor. Baba oğul harika bir ekip olmak isterseniz Venüsdijital’in baba-oğul kombin tişörtünü satın alabilirsiniz. Siyah renk üzerine traktör görseli eklenen ürünün baba tişörtünde “Daddy”, erkek çocuk tişörtünde ise babasının küçük yardımcısı anlamına gelen “ Daddy’s Little Helper” yazı baskısı yer alıyor. Yenidoğandan 4 yaşa kadar geniş yaş aralığına uygun beden ölçüsü var. Baba tişörtü ise XS - 3XL ölçüleriyle satışa sunuluyor. Venüsdijital Baba-Oğul Traktör Tişört kombinine buradan ulaşabilirsiniz.

