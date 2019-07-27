HABER

Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan 7 yaşındaki Gürkan Boztaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesinde meydana geldi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan 7 yaşındaki Gürkan Boztaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Gürkan Boztaş ile birlikte Kestanelik mevki’indeki tarım arazisinden dönen Hüseyin Boztaş (41), kullandığı 35 K 1124 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Gürkan Boztaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gürkan Boztaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Gürkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Balıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBalıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaçak salep toplayıcılarına büyük cezaKaçak salep toplayıcılarına büyük ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.