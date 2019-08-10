Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu TOKİ Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alpay Barış yönetimindeki 34 NG 0970 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Barış yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Gülden Barış ile oğlu Ömer Barış yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Gülden Barış ve oğlu Ömer, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü baba Alpay Barış'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Barış da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne Gülden Barış’ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

