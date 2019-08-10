HABER

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 08:27 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesine tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, sürücü Alpay Barış'ın (47) ardından 7 yaşındaki oğlu Ömer Barış da kurtarılamadı.

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu TOKİ Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alpay Barış yönetimindeki 34 NG 0970 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Barış yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Gülden Barış ile oğlu Ömer Barış yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Gülden Barış ve oğlu Ömer, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü baba Alpay Barış'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Barış da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne Gülden Barış’ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kaçtıYaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kaçtı
Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralıYozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Didim trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.