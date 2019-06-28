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Babasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), aracına koyduğu GPS cihazı sayesinde Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ettiği, önce kaza yaptırıp sonra da tabancayla kurşunlayarak öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Babasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı veda

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), aracına koyduğu GPS cihazı sayesinde Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ettiği, önce kaza yaptırıp sonra da tabancayla kurşunlayarak öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Arkadaşları, geçen 18 Haziran'da mezun olan Yılmaz'ın annesine, "Artık dertlerimiz bitti. Bundan sonra mutlu bir hayat yaşayacağız" dediğini söyledi. Gözü yaşlı anne Gülden Yılmaz'ı ise uzman göz doktoru oğlu Kerim Yılmaz teskin etmeye çalıştı.
Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya'dan, Balıkesir Akçay'daki, bir yakınına ait eve gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancayla peş peşe ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
'BU KADAR KİTAP BİTER Mİ DEMİŞTİN'
Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Gülnur Yılmaz için, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Narlıdere Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde, acılı anne Gülden Yılmaz'ın, "Kızım, 'Bu kadar kitap biter mi' demiştin. Ben de 'Bittiği kadar annem' demiştim. Böyle mi olacaktı" demesi yürekleri dağladı. Ayakta zor durabilen anneyi, göz doktoru olan oğlu Kerim Yılmaz sakinleştirmeye çalıştı. Törene, aile ve akraba üyelerinin yanı sıra, Yılmaz'ın çok sayıda hekim arkadaşı da katıldı. Arkadaşları, Gülnur Yılmaz'ın, geçen 18 Haziran'da mezun olmasının ardından, annesine, "Artık dertlerimiz bitti. Bundan sonra mutlu bir hayat yaşayacağız" dediğini söyledi. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MEZUNİYET TÖRENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, ölen doktorun, eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, geçen 18 Haziran'da yapılan mezuniyet törenindeki görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarının telefonla çektiği görüntülerde, cübbe ve kep giyen Yılmaz'ın heyecan ve mutluluk içinde diplomasını alması yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Babasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı vedaBabasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı vedaBabasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı vedaBabasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı veda

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