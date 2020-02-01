Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu (2)

YA\u015eAMINI Y\u0130T\u0130RD\u0130\nKocaeli\u2019nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esinde, babas\u0131n\u0131n tabancas\u0131yla oynarken bir anda ate\u015f almas\u0131 sonucu kazayla kendini vuran Arma\u011fan B. kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\nFOTO\u011eRAFLIG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ceviz suyunun mucizesiPARTNERAilesi uyard\u0131: Biraz yava\u015fla!42 yolcu Ankara'da! \u0130\u015fte ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler
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