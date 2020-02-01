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Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 21:48 | Son Güncelleme

YAŞAMINI YİTİRDİ Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynarken bir anda ateş alması sonucu kazayla kendini vuran Armağan B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynarken bir anda ateş alması sonucu kazayla kendini vuran Armağan B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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