Babasıyla LGS tartışmasının ardından balkondan atlayan çocuk öldü

DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, LGS sonuçlarının ardından babasıyla tartıştıktan sonra balkondan atladığı öne sürülen Yunus Faruk B. (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yunus Faruk B., açıklanan LGS sonuçlarının ardından iddiaye göre babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından balkona doğru yönelen Yunus Faruk B., 6 katlı apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Yunus Faruk B., ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yunus Faruk B., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cenazenin öğlen saatlerinde Yenikent Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

