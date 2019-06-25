Babasıyla LGS tartışmasının ardından balkondan atlayan çocuk öldü (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaralı olarak götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yunus Faruk M.(14), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaralı olarak götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yunus Faruk M.(14), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yunus Faruk M. için, Yenikent Mahallesi’nde bulunan Yenikent Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye annesi Ülkü, babası Eyüp M., sevenleri ve okul arkadaşları katıldı. Anne Ülkü M. cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Faruk M.’nin cenazesi, defnedilmek üzere Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığı'na götürüldü.

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