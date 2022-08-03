Babaya tüyler ürperten sözler! 'Kızını belimdeki silahla öldüreceğim'

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde durakta minibüs bekleyen N.C.'nin yanına arabayla gelen kızının boşanma aşamasında olduğu eşi G.D., belindeki kabarıklığı göstererek "Senin kızını bu belimdeki silahla vuracağım" diyerek tehdit edip uzaklaştı. Kızının sağlığından endişe duyan baba N.C., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aranan G.D.'nin Edirne il merkezinde olduğu tespit edildi. Selimiye Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Keşan'a sevk edildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ifadesi alınan G.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(İHA)

