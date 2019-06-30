Babayı öldürmeye teşebbüse 3 tutuklama

Şüphelinin çantasında yapılan aramada siyah peçe, 2 beyaz naylon eldiven, kulaklık, yüzük, neşter ve küpe ele geçirildi.

Çalışmaların devamında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, Recai Ü'yü evinde yaralayan Abdulkadir Y. (19) "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kovalama sonucu yakalandı.

Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 69 farklı çaplarda fişek, 3 şarjör, 2 uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira, 1 kilo 920 gram esrar, 2 bin uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran'da Terazidere Mahallesi'ndeki bir adresten hırsızlık ihbarı üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, arasının iyi olmadığı babasını, erkek arkadaşı ve arkadaşına öldürtmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük N.Z.Ü ile 2 kişi tutuklandı.

Polis yürüttüğü detaylı çalışma sonucu N.Z.Ü'nün babası Recai Ü. ile arasının iyi olmadığı ve babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdulkadir Y. ile babasını öldürmesi konusunda plan yaptığını tespit etti.

Plan dahilinde eve hırsızlık amacıyla girme süsü verilerek evdeki uyuşturucu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede babanın öldürülmesi konusunda şüphelilerce fikir birliğine varıldığı ve olayın bu şekilde meydana geldiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Cihan B. ve Abdulkadir Y. "kasten öldürmeye teşebbüs”, N.Z.Ü. ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı.

