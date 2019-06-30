HABER

Babayı öldürmeye teşebbüse 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Arasının iyi olmadığı babasını, erkek arkadaşı ve arkadaşına öldürtmek için plan yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük kız çocuğu ile 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, arasının iyi olmadığı babasını, erkek arkadaşı ve arkadaşına öldürtmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük N.Z.Ü ile 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran'da Terazidere Mahallesi'ndeki bir adresten hırsızlık ihbarı üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, ev sahibi Recai Ü'yü (56) kesici aletle yaralanmış halde bulurken, evdeki Cihan B'yi (22) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 69 farklı çaplarda fişek, 3 şarjör, 2 uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira, 1 kilo 920 gram esrar, 2 bin uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Çalışmaların devamında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, Recai Ü'yü evinde yaralayan Abdulkadir Y. (19) "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kovalama sonucu yakalandı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada siyah peçe, 2 beyaz naylon eldiven, kulaklık, yüzük, neşter ve küpe ele geçirildi.

Polis yürüttüğü detaylı çalışma sonucu N.Z.Ü'nün babası Recai Ü. ile arasının iyi olmadığı ve babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdulkadir Y. ile babasını öldürmesi konusunda plan yaptığını tespit etti.

Plan dahilinde eve hırsızlık amacıyla girme süsü verilerek evdeki uyuşturucu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede babanın öldürülmesi konusunda şüphelilerce fikir birliğine varıldığı ve olayın bu şekilde meydana geldiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Cihan B. ve Abdulkadir Y. "kasten öldürmeye teşebbüs”, N.Z.Ü. ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Uludağ Üniversitesi’nin ödüle doymayan üretken hocasıUludağ Üniversitesi’nin ödüle doymayan üretken hocası
Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardıKayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet teşebbüsü

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.