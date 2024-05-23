HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İletişim Başkanlığı: 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyon

İletişim Başkanlığı: 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyon

23.05.2024 23:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı: 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyon

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyondur. İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları haber alamıyordu! Çiftten acı haber geldiYakınları haber alamıyordu! Çiftten acı haber geldi
Alanya'da acı olay! Açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybettiAlanya'da acı olay! Açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyorKritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor
Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı meb
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

Üsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Üsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.