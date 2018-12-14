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Babek Zencani dolandırdığı paraları geri vermeden idam edilmeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2018 23:16 | Son Güncelleme

İran yargısı, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ünlü iş insanı Babek Zencani'nin neden infaz edilmediğini açıkladı.

Babek Zencani dolandırdığı paraları geri vermeden idam edilmeyecek

Ekonomik suçlamalar nedeniyle son aylarda bazı iş insanlarının kısa sürede yargılanarak idam edilmesi, 2.8 milyar dolar dolandırıcılık gerekçesiyle iki yıl önce hakkında idam kararı verilen ancak hala infaz edilmeyen Babek Zencani dosyasına çevirdi.

İran Yargı Erki Başkanvekili Hadi Sadıki, Zencani'nin özellikle yurt dışındaki mal varlığının tespiti ve geri getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, sanığın dolandırdığı paraları geri verdikten sonra infaz edileceğini bildirdi.

Zencani'nin neden idam edilmediğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadıki," Zencani, suiistimal ettiği mallarının tümünü son riyaline kadar hazineye geri ödemelidir. Ancak malların bir kısmı yurt dışında olduğundan şu an onlara ulaşamıyoruz. Halkımız, idam kararının uygulanmasında acele etmemeli, çünkü yurt dışındaki ip uçlarını kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiğinde sanığın infazı gerçekleşecek" diye konuştu.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Zencani, Mart 2016'da idam cezasına mahkûm edilmiş, ünlü iş insanının itirazı üzerine karar, Aralık 2016'da yüksek mahkeme tarafından da onaylanmıştı.

(DHA)

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İRAN Babek Zencani Yolsuzluk idam reza zarrab Rıza Sarraf

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ortağı zerraf da Türkiye de kral dı , şimdi Abd de krallığa devam ediyor
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