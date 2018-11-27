"Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz korsanları, siyasi-ekonomik oyunun bir parçası"

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz korsanlarının bölgedeki "siyasi-ekonomik oyunun bir parçası" olduğunu ve korsanlara istihbarat ve teçhizat sağlandığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Hanzadi, "Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda deniz korsanları olarak gördüğümüz şey aslında bölgede yürütülen siyasi-ekonomik oyunun bir parçasıdır." dedi.

Korsanların bölgeyi gözlemleyen uydulara rağmen rahat hareket ettiğine dikkati çeken Hanzadi, "Korsanlar istihbarat almasa küçük botlarıyla denizdeki petrol tankerlerini nasıl tespit edebilir?" ifadesini kullandı.

Güvenli olmayan bölgelerde sigorta bedelinin, iş ücretlerinin ve genel nakliye masraflarının ve kargo taşımacılığının pahalı olacağını söyleyen Hanzadi, "küresel zorba güçler" olarak adlandırdığı ülkelerin, siyasi çıkarları için bölgenin ekonomisini hedef aldığını savundu.

