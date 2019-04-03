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Baby Shower, cinsiyet partisi derken hamile kadınların son güzellik trendi şaşkına çeviriyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 03.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Baby shower, cinsiyet partileri ve buna benzer birçok kutlamayı sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Anne adaylarının yeni trendi şimdi bebeklerinin ultrason fotoğraflarıyla tırnaklarını süslemek.

Baby Shower, cinsiyet partisi derken hamile kadınların son güzellik trendi şaşkına çeviriyor!

Bugüne kadar her türlü tırnak tasarımını gördüğünüzü düşünmüş olabilirsiniz ama bu yeni trend tekrar düşünmenizi sağlayacak. Anne adayları bebeklerinin ultrason fotoğraflarıyla tırnaklarını süslüyor.

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Şimdi anne olmaya hazırlanan birçok kadının yeni modası, bebeklerinin sonogram görüntülerini tırnaklarına işlettirmek.

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Bu modanın çıkış öyküsü ise oldukça üzücü. 2017 yılında düşük yapan Sara adlı instagram kullanıcısı, bebeğinin sonogram görüntüsünü tırnağında görmek istemiş.

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ultrasoundnails etiketi kullanılarak ortaya çıkan akım, bugün birçok kadına ilham kaynağı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
sonogram tırnak sanatı tırnak sanatı

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