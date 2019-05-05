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Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, düştüğü iki katlı evin baca deliğinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, düştüğü iki katlı evin baca deliğinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Şanlı Sokak 32 numaradaki iki katlı binanın üst katında yaşayan Celal Budak ve ailesi, evde kedi sesi duydu. Aile, sesin baca deliğinden geldiğini fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye görevleri, yavru kedinin baca deliği boşluğunda ve 4 metre aşağıda olduğunu belirledi. Alt kata inerek kedinin bulunduğu noktadan baca duvarını çekiçle delen ekipler, kediyi kurtardı. Sağlığı iyi olan kedi, evin çatısında bulunan annesi ve kardeşlerinin yanına bırakıldı.
Ev sahibi Celal Budak, "Nasıl olduysa baca deliğine düşmüş. Biz çıkaramayınca, itfaiyeden yardım istedik. Eksik olmasınlar, canla başla çalışıp yavru kediyi kurtardılar. Bacamız yıkıldı ama bir can annesine, kardeşlerine kavuştu. Sağ olsunlar, bizi mutlu ettiler" dedi.

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Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBaca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBaca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBaca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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