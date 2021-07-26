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Bacak boyunu uzun göstermek aslında çok kolaymış! İşte şipşak uygulayabileceğiniz 7 kıyafet tüyosu

26.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bacaklara sahip olmanın kişiyi ne kadar alımlı gösterdiğini herkes bilir. Bu yüzden uzun bacaklı kadınlar bacaklarını vurgularken kısa bacaklı kadınlar da bacaklarını olduğundan daha uzun göstermenin yollarını ararlar. Zaman zaman photoshop programları bu konuda kurtarıcı olurken bazen de doğru kıyafetleri seçmek daha uzun bacak görüntüsüne imkan tanır.

Bacak boyunu uzun göstermek aslında çok kolaymış! İşte şipşak uygulayabileceğiniz 7 kıyafet tüyosu

Photoshop seçeneği, sosyal medyaya yüklenen fotoğraflar üzerinde etkili olsa da günlük hayatta daha gerçekçi çözümlere ihtiyaç duyulur. Bu noktada kıyafet seçimleri devreye girer. Bacaklarınızı olduğundan daha uzun gösterecek giyim tüyolarını sizler için derledik, keyifli okumalar!

1. BOYUNA ÇİZGİLİ PANTOLONLAR GİYMEK

Kıyafetlerde yer alan boyuna çizgiler, vücudu daha ince ve uzun gösterme konusunda birebir. Boyuna çizgili pantolonlar tercih ettiğiniz taktirde bacak boyunuz çok daha uzun görünür.

2. SİYAH ETEK VE PANTOLONLAR TERCİH ETMEK

Siyah kıyafetlerin her kadının dolabında bulunduğunu ve kurtarıcı olduğunu hepimiz biliriz. Bunun sebebi ise siyah rengin daha ince ve uzun göstermesi. Sizler de siyah kalem etekler veya siyah boru paça pantolonlar giyerek bacaklarınızı daha uzun gösterebilirsiniz.

3. İSPANYOL PAÇA PANTOLONLAR

İspanyol paça pantolonlar bacak boyunu uzun göstermek için en iyi seçimler arasında yer alır. Özellikle de yere kadar uzanan paçaları ve altına giyeceğiniz bir topuklu ayakkabı sayesinde bacak boyunuzu uzun göstermekle kalmaz, boyunuzu da uzatabilirsiniz.

4. YÜKSEK BELLİ PANTOLONLAR

Yüksek belli pantolonlar bacak boyunuzu daha uzun, belinizi ise daha ince gösterir. Özellikle koyu renkli ve yüksek belli bir pantolon seçerseniz hem daha uzun, hem daha ince hem de daha uzun bacaklı görünebilirsiniz.

5. KALEM ETEKLER

Kalem etekler de bacak boyunu daha uzun gösterme konusunda en etkili parçalardan biri. Diz altında biten koyu renk kalem eteğinizi aynı renkte çorap ve ayakkabı ile kombinleyerek bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz.

6. DAR JEANLER

Ayak bileklerinizi örtecek uzunluktaki dar jean pantolonlar da bacaklarınızı daha ince ve uzun gösterme konusunda oldukça başarılıdır. Ancak unutmamanız gereken iki nokta var; jean mutlaka koyu renkli olmalı ve vücudunuza tam olarak oturmalı.

7. TEK PARÇA ELBİSELER

Tek renkli ve tek parçalı elbiseler, özellikle de robadan modelleri, bacak boyunu uzun göstermeye yardımcı olur. Fakat unutmamanız gereken; elbisenizin diz altınıza kadar uzanması daha iyi sonuç verir.

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