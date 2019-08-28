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Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde marketlere gıda dağıtımı yapan şirkette çalışan Sezgin Demir (40), motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı.

Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),(DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde marketlere gıda dağıtımı yapan şirkette çalışan Sezgin Demir (40), motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Demir'in bacaklarından vurularak yaralandığı olayın ardından saldırganlar, içinde şirkete ait 24 bin TL bulunan çantayı alıp, kaçtı.Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçen hafta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, marketlere gıda dağıtımı yapan şirkette çalışan Sezgin Demir, sürücüsü olduğu dağıtım aracıyla birlikte işe gideceği arkadaşının evinin önüne geldi. Bu sırada Demir'i motosiklet ile takip eden ve siyah kask takan 2 şüpheli, aracın yanında durdu. Kimliği belirsiz 2 kişi, sürücü kapısını açıp, direksiyon başındaki Demir'i pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Ardından da içerisinde şirkete ait 24 bin TL bulunan çantayı alıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Demir, ameliyat edildi. Polis kaçan saldırganları arıyor.
'KAFANA SIKARIZ' DEMİŞLER
Saldırı anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganların, dağıtım aracının yanına gelişleri, Demir'i vurma anları ile kaçışları görülüyor.
Sezgin Demir, "İşe gitmek için evden çıktım, otomobilimle arkadaşımı almak için evinin önünde durdum. Bu sırada kafalarında siyah renkli kask olan motosikletli iki kişi, aracın kapısını açarak, silah doğrultup çantayı istedi. Çantanın olmadığını söyledim. 'Kafana sıkarım, çabuk ver' diyerek, bacaklarıma ateş açtılar. İçerisinde 24 bin lira olan çantayı alarak, hızla uzaklaştılar. Ameliyat oldum, birkaç ameliyat daha olacağım. Evimde çaresizce yatağa mahkum oldum. Yardımsız hiçbir şey yapamıyorum. Olayın biran önce çözülmesini, suçluların yakalanmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılarBacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılarBacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılarBacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar

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