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Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi

Samsun’da bir kişi bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. (45) aralarında miras meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülen bacanağı S.Y.’nin (46) park halindeki 55 C 0068 plakalı aracını benzin dökerek ateşe verdi. Bu sırada evinin balkonundan olayı gören S.Y., bacanağını tanıyarak aracının yanında ne yaptığını sorup tepki gösterdi. S.Y. yanan aracına müdahale edip söndürürken, olay yerinden kaçan Ş.Ü. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul eden Ş.Ü. Denizler Polis Merkezine teslim edilirken, aracın kaputunun üzerinde maddi hasar meydana geldi.
Polis olay yerinde içinde benzin kalıntısı bulunan 5 litrelik su bidonu ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.Ü. "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve araç kundaklamak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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