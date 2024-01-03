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Bademcik taşı nedir? Bademcik taşı neden olur? Bademcik taşı belirtileri ve tedavisi

31.12.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Bademcikler, boğazın her iki tarafında yer alan lenfoid doku kümesleridir ve genellikle enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynarlar. Bademcikler genellikle çocukluk döneminde daha büyük bir rol oynar ancak yaş ilerledikçe küçülürler. Bununla birlikte bazı insanlar yaşamları boyunca bademcik taşlarıyla karşılaşabilirler. Bu durum genellikle zararsız olsa da rahatsız edici olabilir. Peki, bademcik taşı nedir ve neden olur?

Bademcik taşı nedir? Bademcik taşı neden olur? Bademcik taşı belirtileri ve tedavisi

Bademcik taşları bademciklerin derin çukurlarında biriken bakteri, ölü hücreler ve diğer artıklardan oluşan sert küçük kitlelerdir. Bu taşlar kötü nefes kokusuna, boğaz ağrısına ve genellikle rahatsızlık hissine neden olabilir. Bademcik taşları genel olarak görünür ve sarımsı beyaz renkte olup küçük ve sert yapılarıyla dikkat çekerler. Bu durum ile başa çıkmak için evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Bol su içmek, gargara yapmak ve ağız hijyenine dikkat etmek ise bademcik taşlarının oluşumunu azaltabilecek önemli yöntemler arasındadır.

Bademcik taşı nedir?

Bademcik taşı, bademciklerde oluşan küçük, katı oluşumdur. Bademciklerde küçük, derin çukurlar veya yarıklar bulunur. Bu çukurlara kripta denir. "Bademcik taşı neden olur?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verilebilir:

Bademcik taşları kriptalarda biriken yiyecek parçacıkları, mukus, bakteriler ve diğer kalıntılardan meydana gelir. Bu kalıntılar zaman ile sertleşerek taş hâline gelir. Bademcik taşları genel olarak herhangi bir belirtiye neden olmaz.

Bademcik taşı belirtileri bazen şu şekilde olabilir:

  • Boğazda ağrı veya boğazda tahriş
  • Yutkunma güçlüğü
  • Ağız kokusu
  • Bademciklerde şişkinlik veya bademciklerde kızarıklık

Bademcik taşı nasıl geçer?

Bademcik taşı temizleme işleminin birkaç farklı yolu vardır. Tüm bunlar arasında, en yaygın bademcik taşı tedavisi yöntemi olarak, içine bir ışık ve bir kamera yerleştirilen bir endoskop kullanmak gösterilir. Endoskop, bademcik taşını görmek ve bademcik taşını çıkarmak için kullanılır. Bademcik taşları ayrıca, tükürük veya su ile çalkalamadan veya diş fırçası ile bademciklerin yüzeyini fırçalamadan da çıkarılabilir. Bademcik taşlarını önlemenin kesin bir yolu ise yoktur. Ancak, bademcik taşlarının oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilecek bazı dikkat çekici yöntemler şöyle sıralanabilir:

  • Bol su içmek
  • Dişleri düzenli olarak fırçalamak ve diş ipi kullanmak
  • Bademcik enfeksiyonlarını tedavi etmek
  • Sigara içmemek

Bademcik taşları bademciklerde yaşanan yaygın bir durumdur. Çoğu durumda bademcik taşı herhangi bir belirtiye neden olmaz ve kendiliğinden düşebilir. Ancak bademcik taşı semptomlara neden oluyor ise veya düşmez ise uzman bir doktor tarafından çıkarılmaları gerekebilir.

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