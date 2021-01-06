Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

15 seneye yaklaşan geçmişiyle Badoo, aktif olan en eski arkadaşlık platformlarından biri. İnternet sitesi hala mevcut olsa da platformun günümüzde daha çok mobile odaklandığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda yüksek bir kullanıcı sayısına sahip olan uygulamadan hesabını silerek ayrılmak isteyenlere de rastlanabiliyor. Platformda eski bir hesabınız varsa ya da uygulamayı deneyip beğenmediyseniz, görsellerle destekleyerek detaylı bir biçimde açıkladığımız Badoo hesabını kalıcı olarak silme adımlarını uygulayarak hesabınızın platformun veri tabanından silinmesini sağlayabilirsiniz.

Badoo Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Badoo hesap silme 2020 yılı itibarıyla hem mobil hem de bilgisayar üzerinden tarayıcı kullanarak yapılabilen bir işlemdir. Tarayıcı üzerinden hesabınızı silmek için bilgisayarınızda yer alan internet tarayıcılarından birini kullanarak Badoo hesabına giriş yapmanız gerekir. Aşağıdaki adımları takip ederek Badoo hesabınızı kalıcı bir biçimde silebilirsiniz.

Badoo platformunun ana sayfası üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Ana sayfaya erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

Eğer Badoo hesabınızı Facebook hesabınızı kullanarak oluşturduysanız giriş yaparken de bu yöntemi kullanmanız gerekir.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar ikonuna tıklayın.