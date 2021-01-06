Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

15 seneye yaklaşan geçmişiyle Badoo, aktif olan en eski arkadaşlık platformlarından biri. İnternet sitesi hala mevcut olsa da platformun günümüzde daha çok mobile odaklandığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda yüksek bir kullanıcı sayısına sahip olan uygulamadan hesabını silerek ayrılmak isteyenlere de rastlanabiliyor. Platformda eski bir hesabınız varsa ya da uygulamayı deneyip beğenmediyseniz, görsellerle destekleyerek detaylı bir biçimde açıkladığımız Badoo hesabını kalıcı olarak silme adımlarını uygulayarak hesabınızın platformun veri tabanından silinmesini sağlayabilirsiniz.
Badoo Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
Badoo hesap silme 2020 yılı itibarıyla hem mobil hem de bilgisayar üzerinden tarayıcı kullanarak yapılabilen bir işlemdir. Tarayıcı üzerinden hesabınızı silmek için bilgisayarınızda yer alan internet tarayıcılarından birini kullanarak Badoo hesabına giriş yapmanız gerekir. Aşağıdaki adımları takip ederek Badoo hesabınızı kalıcı bir biçimde silebilirsiniz.
- Badoo platformunun ana sayfası üzerinden hesabınıza giriş yapın.
- Ana sayfaya erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.
- Eğer Badoo hesabınızı Facebook hesabınızı kullanarak oluşturduysanız giriş yaparken de bu yöntemi kullanmanız gerekir.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar ikonuna tıklayın.
Ayarlar menüsünün en alt bölümünde yer alan "Hesabı Sil" ibaresine tıklayın.
- "Hesabı Sil" ibaresine tıklamanızın ardından uygulama sizi verdiğiniz karardan vazgeçirmek adına bazı tekliflerde bulunacaktır. Bu tekliflerin her birinde de yeniden "Hesabı Sil" ibaresine tıklamanız gerekli.
- Ardından platform, güvenlik açısından profilinizi doğrulamak için yeniden şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi girmenizin ardından Badoo uygulamasında hesap silme işleminiz tamamlanacaktır.
Badoo Hesap Silme Mobil Cihazlarda Nasıl Yapılır?
Badoo hesap silme işlemi mobil cihazlar üzerinden de son derece kolay bir biçimde gerçekleştirilebilir. Bunun için öncelikle cihazınızda bulunan Badoo uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
- Uygulama üzerinden Badoo hesabınıza giriş yapın.
- Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üstte bulunan ayarlar ikonuna dokunun.
- Ayarlar menüsü içerisinde yer alan "Hesap" sekmesine tıklayın.
- Hesap menüsünün el alt kısmında bulunan "Hesabımı Sil" ibaresine tıklayın.
- Bu işlemlerin ardından uygulama, tıpkı tarayıcı üzerinden gerçekleştirdiğinizde olduğu gibi hesabınızı silmemeniz için bazı teklifler sunacaktır. Tüm bunlara yeniden "Hesabımı Sil" dedikten sonra kimliğinizi doğrulamak için şifrenizi tekrar girmeniz gerekir. Bu doğrulamanın ardından Badoo uygulamasındaki hesabınız kalıcı olarak silinecektir.
- Badoo hesabını silmeniz, uygulama içerisindeki arkadaşlarınızın ve tüm sohbet verilerinizin geri döndürülemez bir şekilde platformun veri tabanından silineceği anlamına gelir. Dolayısıyla önemli olabileceğini düşündüğünüz verileri bu işlemlerden önce yedeklemeniz tavsiye edilir.
Badoo Üyelik Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
Badoo platformunun kullanıcılarına daha fazla avantaj sunan premium üyelik hizmeti vardır. Deneyip memnun kalmamanız halinde Badoo üyelik silme mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Bu işlemi hem uygulamanın Ayarlar menüsü içerisinden hem de Android cihazlarınız için Google Play, Apple cihazların içinse App Store üzerinden gerçekleştirmeniz mümkündür.
- Uygulama üzerinden premium üyeliğinizi sonlandırmak için Ayarlar menüsünde yer alan "Abonelikler" sekmesine tıklayın. Burada yer alan "Abonelikten Çık" ibaresine tıkladığınızda takip eden ödeme döneminde aboneliğiniz sonlanacaktır.
- App Store ve Google Play uygulamaları üzerinden aboneliğinizi sonlandırmak içinse uygulamalarda yer alan "Abonelikler" menüsüne girin. Bu menü içerisinde Badoo uygulamasını bulduktan sonra "Sonlandır" ibaresine dokunmanız üyeliğinizin silinmesi için yeterlidir.
- Üyelik silme işleminin ardından premium abonelere sağlanan avantajlardan faydalanamazsınız. Ayrıca silme işlemi ödeme bakımından sıradaki ayı takip eder. Dolayısıyla daha önce yapmış olduğunuz ödemeyi, aboneliğinizi erken sonlandırsanız bile geri talep edemezsiniz.
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