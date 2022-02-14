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BAE'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz

14.02.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyarette bulundu.

MUAZZEZ ABACI'NIN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

BAE’li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.

KLİPTE İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLER YER ALDI

Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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