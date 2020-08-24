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BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! Üçlü toplantı iptal edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 21:41 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği öne sürüldü.

BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! Üçlü toplantı iptal edildi

Axios internet sitesinin konuyla ilgili 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ile BAE arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" yönelik varılan anlaşmanın ardından, BAE'den sürpriz bir adım geldi.

BAE, Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 konusunda yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkmasının ardından, cuma günü yapılacak İsrail-ABD-BAE üçlü toplantısını iptal etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın İsrail ve BAE'li mevkidaşlarını BM'de bir toplantıya çağırdığını anımsatan kaynaklar, Netanyahu'nun F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından BAE'nin İsrail'e bir mesaj göndermek için bu toplantıyı iptal ettiğini belirtti.

Kaynaklar, toplantının iptaline ilişkin Craft ve Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından 18 Ağustos'ta İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır." ifadesine yerilmişti.

POMPEO BAE'YE F-35 SATIŞI İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

Öte yandan bugün İsrail'de bir araya gelen Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ortak basın toplantısında F-35 konusu gündeme gelmişti.

Pompeo ise BAE'ye F-35 satışına açık kapı bırakarak,"ABD'nin (İsrail’in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak BAE ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE'ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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