BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! Üçlü toplantı iptal edildi

Axios internet sitesinin konuyla ilgili 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ile BAE arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" yönelik varılan anlaşmanın ardından, BAE'den sürpriz bir adım geldi.

BAE, Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 konusunda yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkmasının ardından, cuma günü yapılacak İsrail-ABD-BAE üçlü toplantısını iptal etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın İsrail ve BAE'li mevkidaşlarını BM'de bir toplantıya çağırdığını anımsatan kaynaklar, Netanyahu'nun F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından BAE'nin İsrail'e bir mesaj göndermek için bu toplantıyı iptal ettiğini belirtti.

Kaynaklar, toplantının iptaline ilişkin Craft ve Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından 18 Ağustos'ta İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır." ifadesine yerilmişti.