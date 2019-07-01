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BAE ve Ürdün arasındaki ortak askeri tatbikat sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 22:27 | Son Güncelleme

BAE ve Ürdün arasındaki ortak askeri tatbikat sona erdi

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ürdün'ün 20 Haziran'da başlattığı ortak askeri tatbikat sona erdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, 20 Haziran'da BAE'de başlayan "Güçlü Sabiteler-1" isimli ortak askeri tatbikatın sona erdiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında, orta ve ağır silahlarla atış talimleri yapıldığı, sahil savunma ve meskun bölgelerde savaş tekniklerinin uygulandığı aktarıldı.

BAE'de 20 Haziran'da başlayan tatbikatın amacı; askeri ilişkileri güçlendirme, askeri operasyonların planlanması, yönetimi ve uygulanması, tecrübe paylaşımı olarak açıklanmıştı.

Tatbikatın ABD, Suudi Arabistan ve BAE'nin başını çektiği Körfez ülkeleri ile İran arasında daha önce görülmemiş bir şekilde gerginliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında gerginlik yaşanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 20 Haziran'da ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra söz konusu gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Ürdün

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