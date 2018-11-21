BAE'nin İngiliz vatandaşını ömür boyu hapse mahkum etmesi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) casusluk suçlamasıyla bir İngiliz vatandaşına ömür boyu hapis cezası vermesine tepki gösterdi.

May, Parlamento'da yaptığı konuşmada, BAE'nin 31 yaşındaki İngiliz Matthew Hedges'e verdiği ömür boyu hapis cezasına değindi.

Kararın haksız olduğunu ve bunu en üst seviyede BAE yetkililerine ilettiklerini söyleyen Theresa May, "Bugünkü karar karşısında derin hayal kırıklığına uğradık ve endişeliyiz." dedi.

- "İlişkilere yansıması olacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da yaptığı yazılı açıklamada, karar karşısında derinden sarsıldıklarını ve "bir dost ve güvenilir ortaktan" böyle bir kararı beklemediklerini ifade etti.

Hunt, kararın "daha önce verilen teminatlara ters düştüğünü" belirterek, "BAE'nin bu davayı ele alışının, güven üzerine inşa edilmesi gereken iki ülke arasındaki ilişkilere yansıması olacağını defalarca açık açık belirttim. Bu noktaya gelinmesinden dolayı üzüntülüyüm ve BAE'yi (konuyu) yeniden değerlendirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.