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"BAE'nin Yemen'den çekilmeye niyeti yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani: "BAE, ülkenin güneyindeki birliklerini güçlendiriyor ve çekilmeye niyeti yok"

ADEN (AA) - Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydeki birliklerini güçlendirdiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını belirtti.

Cebvani sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımında, "BAE ülkenin güneyindeki birliklerini güçlendiriyor ve çekilmeye niyeti yok." ifadelerini kullandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Yemen'i "kan gölüne" çevirmeden ülkeden çıkmayacağını ifade eden Cebvani, BAE'nin Yemen'de kalma konusundaki ısrarının onu "işgal devletine" dönüştüreceğini kaydetti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Yemen

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