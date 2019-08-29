"BAE'nin Yemen'e hava saldırılarında 100'den fazla kişi öldü"

Aden kentinde toplu kaçırma vakalarının yaşandığına dikkati çeken Cebvani, ülkenin kuzey illeri ile güneyden Ebyen ve Şebve'den gelen Yemenlilerin Güney Geçiş Konseyi güçleri tarafından kaçırıldığını ve nereye götürüldüklerinin bilinmediğini söyledi.

BAE'nin hava saldırılarında ulusal ordu birlikleri ve sivil halktan 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bilgisini veren Cebvani, "Aden ve Ebyen'de Yemen ordu birliklerini hedef alan hava saldırılarının sorumluluğu BAE devletine ait." dedi.

Cebvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin Güney Geçiş Konseyini desteklemek için Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'a yerel saatle 11.00 ile 15.00 arasında 15 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Ebyen ve Aden'deki hastanelerde tedavi gören yaralıları kaçırdığını ve infaz ettiğini belirten Cebvani, insanlık suçu işlendiğini kaydetti.

Cebvani, saldırılarda ölü ve yaralıların yanı sıra hastanelerdeki infaz vakalarından BAE ile Güney Geçiş Konseyinin sorumlu olduğunu ve 30 milyon Yemenliyi karşılarına aldıklarını dile getirdi.

- BAE'nin Yemen'i bölme isteği

Yemen Savunma Bakanı Muammer el-İryani de güney bölgelerini hedef alan hava saldırılarının, Yemen hükümetinin meşruiyeti yeniden sağlama çabalarının Abu Dabi yönetimi tarafından kabul edilmediği anlamını taşıdığını kaydetti.

İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'deki koalisyon güçlerinin amaçlarına aykırı, uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal eden ve Birleşmiş Milletler (BM) hukukuna göre bağımsız ve egemen bir devlete yönelik bu saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu saldırıya ilişkin tüm siyasi, diplomatik ve yasal önlemleri alma hakkı bulunduğuna dikkati çeken İryani, şunları dile getirdi: