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Bafra’da silahlı saldırı: 1 yaralı

17.11.2020 20:33 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi’nde yaşanan olayda Şükrü Korkmaz, eski eşinin yeğeni Oğuzhan İ.

Samsun’un Bafra ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi’nde yaşanan olayda Şükrü Korkmaz, eski eşinin yeğeni Oğuzhan İ. tarafından evinin önünde silahla vurularak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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