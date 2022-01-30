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Bağcılar'da korku dolu anlar! Lüks cip akaryakıt istasyonu önünde alev alev yandı

30.01.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki lüks cip bir anda yanmaya başladı. Akaryakıt önünde meydana gelen olayda sürücü kendini dışarı zor attı. Alevlerin yükselmesi panik yaratırken, akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle yangın faciaya neden olmadan söndürüldü.

Bağcılar'da korku dolu anlar! Lüks cip akaryakıt istasyonu önünde alev alev yandı

Bağcılar'daki korku dolu anlar dün akşam saat 22.45 sıralarında yaşandı. Korkutan yangın Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun hemen önündeki bir cipte çıktı. Seyir halindeyken cipin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü de çıkan dumanları fark edince hemen yolun sağına aracı park etti.

ALEVLER CİPİ SARDI

Sürücünün cipini durduğu yer de akaryakıt istasyonunun hemen önü oldu. Kısa sürede alevler cipi sardı.

İSTASYON ÇALIŞANLARI HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan cipte soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle Maslak Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu oluşurken cip kullanılamaz hale geldi.

O ANLAR KAMERADA

Yürekleri ağza getiren yangın anlarını vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

ff

(DHA)

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yangın Bağcılar
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