Bağcılar'da korkunç cinayet! Uyuyan karısının başında bekledi, sonra öldürdü

Tüyler ürperten olay, sabah saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk K., elinde aldığı silahla uyuyan eşi Kudret K.'nin yanına gitti. Bir süre eşinin yanında bekleyen Faruk K., uyuyan eşinin başına silahla ateş etti.

SİLAH SESİNİ DUYANLAR İHBARDA BULUNDU

Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı. Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)



