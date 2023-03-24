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  4. Bağcılar’da korkutan yangın! Çevredeki binalara da sıçradı

Bağcılar’da korkutan yangın! Çevredeki binalara da sıçradı

24.03.2023 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da gece saatlerinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki 3 çatıya da sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sonrası 4 binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar’da korkutan yangın! Çevredeki binalara da sıçradı

Bağcılar'daki yangın, saat 00.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 2216 sokakta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede diğer binaların çatısına sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören mahalle sakinlerini önce binada yaşayan komşularına ardından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatıdan yükselen alevleri gören bina sakinleri hemen aşağı indi. İtfaiye ekipleri yanan binanın çatısı ile diğer binalara sıçrayan alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan bina ile alevlerin sıçradığı 3 binadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binaların çatılarında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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yangın Bağcılar

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