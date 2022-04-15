Bağcılar belediye başkanı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bağcılar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldığı belirtildi. Peki Bağcılar'ın yeni belediye başkanı kim oldu? Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir nereli ve kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

BAĞCILAR YENİ BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

İstanbul'da Bağcılar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de Yüksek Lisans Eğitimi'ni tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı.

ABDULLAH ÖZDEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Özdemir 1983 senesinde Kastamonu'da doğdu.

Abdullah Özdemir, 2006'da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlağı siyaset hayatına, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçilerek devam etti.

Abdullah Özdemir, bu dönemde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı.

Abdullah Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Abdullah Özdemir, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstlenmiştir. İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babası.

Abdullah Özdemir, sağlık sorunları nedeniyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine gelmiştir.

