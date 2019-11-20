Bağcılar'da 48 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 48 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere yurt genelinde madalya ve berat takdim ediliyor.

Bu kapsamda, Bağcılar Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa gaziler, eşleri, çocukları ve torunlarıyla katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı konuşmada, KKTC'de o gün verilen mücadeleyi hatırladıklarını belirterek, "Bu milletin evlatları sizler oraya gönüllü gittiniz. Sizler kalırsak gazi, ölürsek şehit mantığıyla hareket ettiniz. O inanç sayesinde bugün orada bir huzur bekası söz konusu. İnşallah bundan sonraki süreçte de imanlı ve inançlı nesillerin devamıyla birlikte bu ülkedeki ve dünyadaki huzur için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.