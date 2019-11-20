HABER

Bağcılar'da 48 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 48 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 48 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere yurt genelinde madalya ve berat takdim ediliyor.

Bu kapsamda, Bağcılar Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa gaziler, eşleri, çocukları ve torunlarıyla katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı konuşmada, KKTC'de o gün verilen mücadeleyi hatırladıklarını belirterek, "Bu milletin evlatları sizler oraya gönüllü gittiniz. Sizler kalırsak gazi, ölürsek şehit mantığıyla hareket ettiniz. O inanç sayesinde bugün orada bir huzur bekası söz konusu. İnşallah bundan sonraki süreçte de imanlı ve inançlı nesillerin devamıyla birlikte bu ülkedeki ve dünyadaki huzur için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Bağcılarlı 48 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Tören sırasında 45 yıl sonra madalya almanın sevincini yaşayan gazilerin heyecanlandığı, yakınlarının ise duygulandığı görüldü.

Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada
Küçükçekmece'de cinayetKüçükçekmece'de cinayet
Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştüTavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Bağcılar Belediyesi Lokman Çağırıcı

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Mahkeme kararını verdi

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: 24 saat içinde yakalanacak

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!

Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı... "Eşim beni fuhuşa zorluyordu"

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Atış poligonunda kalbine ateş ederek intihar etti

İstanbul'da poligonda korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.