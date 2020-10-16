Bağcılar’da fidye operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, Fatih’te Bangladeş uyruklu şahsı kaçıran ve ailesinden bin Euro fidye alan şebekeyi çökertti. Bağcılar’da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay 27 Eylül’de Eminönü Bestekar Basri Sokak’ta yaşandı. Fatih’te Bangladeş uyruklu Muhammed A.R.’nin, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Muhammed A.R.’nin Bangladeş’te bulunan ailesi ile irtibata geçen fidyeciler, 20 bin Euro para istedi. Yapılan pazarlıklar sonrasında bin Euro’ya razı olan fidyeciler, Muhammed A.R.’yi serbest bıraktı. Serbest kalan Muhammed A.R., polisi arayarak şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, mağdur şahsın Bağcılar’da bir adreste tutulduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Eyüp G., Eren G. ve -Seyit A. isimli şüphelileri yakaladı. Evde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca ve 10 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

