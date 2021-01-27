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Bağcılar’da kurgu video çıkan Youtuber gözaltına alındı

27.01.2021 00:41 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da kurgu video çıkan Youtuber gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından Youtuber Fariz Bakshshaliyev, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce tarafından gözaltına alındı.Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C.

Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından Youtuber Fariz Bakshshaliyev, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce tarafından gözaltına alındı.
Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek ’açım’ diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

Bağcılar polisi Youtuber’ı gözaltına aldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev’i Bahçelievler’de gözaltına aldı.

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